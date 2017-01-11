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Депутаты Жогорку Кенеша раскритиковали чиновника Минздрава за плохой доклад

11/01/17 10:53, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты Жогорку Кенеша попросили министра здравоохранения самому сделать доклад о поправках к Закону «О ВИЧ/СПИДе в КР», так как его заместитель не может связать двух слов.

 

Рыскелди Момбеков сказал, что Амангелди Мурзалиев не может дать внятных ответов на задаваемые вопросы.

 

«Вопрос о СПИДе, а докладчик спит. Вам задают вопросы, а вы говорите о круглых столах. Может, и поправки в закон проведете на круглом столе? Зачем сюда пришли? - спросил он. - Что за докладчик? Он два слова связать не может. Пусть министр придет и докладывает так, чтобы ответы от зубов отскакивали. Год только начался, а правительство уже опозорилось».

 

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков добавил: к докладам нужно готовиться так, чтобы потом не было стыдно.

URL: http://www.24.kg/vlast/42980/

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