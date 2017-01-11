Депутаты на выборах мэра Бишкека настаивают на проверке бюллетеней

Депутаты городского кенеша, выбирающие мэра Бишкека, настаивают на проверке бюллетеней ультрафиолетовым лучом на предмет наличия точек, «птичек» и так далее. Об этом в ходе голосования заявили представители оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс».

Они также возмутились тем, что возле кабинки стоят люди, что нарушает тайну голосования.

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заверил, что на бюллетени обязательно обратят внимание.