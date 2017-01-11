Еще один митинг у мэрии Бишкека. Теперь – за спасение «Слоников»

У здания мэрии Бишкека проходит акция за спасение «Слоников».

«Я просто житель города, мне не все равно, что происходит с нашими парками в столице. Увидела призыв прийти на митинг против застройки парка и присоединилась. Там вырублено очень много деревьев и начинается строительство дома. А у местных жителей это вообще единственное место, где они могут гулять с детьми. У нас у всех есть дети, и очень важно, чтобы оставались общественные пространства», - сказала ИА «24.kg» одна из участниц акции Малика.

«Мы хотим встретиться с депутатами городского кенеша. В этом созыве они должны принять постановления, которые будут на 49 лет запрещать передачу земель общего пользования под застройку. Чтобы народные избранники действительно разобрались в вопросе и такие ситуации больше не повторялись, чтобы был мораторий на вырубку зеленых насаждений и на выдачу земель общего пользования в аренду», - отметила другая участника акции.

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Напомним, бишкекчане начали сбор подписей в защиту парка «Слоники» на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева, где планируют построить жилой дом.

По данным Бишкекглавархитектуры, по генеральному плану до 2025 года рассматриваемый участок определен под территории кварталов со смешанной многоэтажной застройкой.