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Албек Ибраимов ответил, почему не пришел на дебаты

11/01/17 11:52, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Вновь избранный мэр Бишкека Албек Ибраимов рассказал сегодня журналистам, почему не пришел накануне на открытые дебаты с кандидатом в градоначальники Нурдином Абдылдаевым.

 

Выборы мэра Бишкека начались со скандала. Депутатам не дали заслушать программы кандидатов

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«Мы получили письмо от кандидата. Было на выбор три площадки – ОТРК, «Сентябрь» и «НТС». Мы выбрали ОТРК, потому что у них есть опыт проведения дебатов, плюс это общественное телевидение, независимая площадка. Но до 21.00 мы не получили от него ответа», - сказал Албек Ибраимов.

 

Дебаты должны были пройти в 21.00 на телеканале «Сентябрь». Туда пришел только Абдылдаев.

 

Сегодня в Бишкеке состоялись выборы мэра. За действующего градоначальника отдали 29 голосов, за его оппонента Нурдина Абдылдаева – 12. Против всех – 2.

URL: http://www.24.kg/vlast/42990/

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