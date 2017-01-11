Албек Ибраимов ответил, почему не пришел на дебаты

Вновь избранный мэр Бишкека Албек Ибраимов рассказал сегодня журналистам, почему не пришел накануне на открытые дебаты с кандидатом в градоначальники Нурдином Абдылдаевым.

«Мы получили письмо от кандидата. Было на выбор три площадки – ОТРК, «Сентябрь» и «НТС». Мы выбрали ОТРК, потому что у них есть опыт проведения дебатов, плюс это общественное телевидение, независимая площадка. Но до 21.00 мы не получили от него ответа», - сказал Албек Ибраимов.

Дебаты должны были пройти в 21.00 на телеканале «Сентябрь». Туда пришел только Абдылдаев.

Сегодня в Бишкеке состоялись выборы мэра. За действующего градоначальника отдали 29 голосов, за его оппонента Нурдина Абдылдаева – 12. Против всех – 2.