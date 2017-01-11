Депутаты ЖК поставили чиновникам «двойку»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров не смог ответить на вопросы членов парламента по законопроекту о свободных экономических зонах.
Депутат Экмат Байбакпаев отметил, что докладчик не может разъяснить ситуацию, не ответил ни на один вопрос, поэтому принимать законопроект нельзя.
«Дело не в законопроекте, а в докладчиках», - сказал он.
Его поддержал Максат Сабиров и предложил снять вопрос с повестки дня.
Нурлан Макеев добавил, что докладывать должен был министр экономики. Он находится в командировке, поэтому на заседание пришел неподготовленный Абакиров.
Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков согласился снять вопрос в связи с неподготовленностью докладчика.
Эльдар Абакиров не смог ответить ни на один вопрос по двум законопроектам. Он сначала перепутал доклады, а потом выяснилось, что один проект закона профильный комитет отправил на доработку.
URL: http://www.24.kg/vlast/42994/