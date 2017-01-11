Депутаты ЖК поставили чиновникам «двойку»

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров не смог ответить на вопросы членов парламента по законопроекту о свободных экономических зонах.

Депутат Экмат Байбакпаев отметил, что докладчик не может разъяснить ситуацию, не ответил ни на один вопрос, поэтому принимать законопроект нельзя.

«Дело не в законопроекте, а в докладчиках», - сказал он.

Его поддержал Максат Сабиров и предложил снять вопрос с повестки дня.

Нурлан Макеев добавил, что докладывать должен был министр экономики. Он находится в командировке, поэтому на заседание пришел неподготовленный Абакиров.

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков согласился снять вопрос в связи с неподготовленностью докладчика.

Эльдар Абакиров не смог ответить ни на один вопрос по двум законопроектам. Он сначала перепутал доклады, а потом выяснилось, что один проект закона профильный комитет отправил на доработку.