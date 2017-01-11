RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку
Свет далекой звезды. Чингиз Айтматов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 23:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Албек Ибраимов о победе: Любой студент всегда надеется на «пятерку»

11/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Вновь избранный мэром Албек Ибраимов рассказал журналистам, была ли для него победа ожидаемой и сколько он надеялся получить голосов.

 

Выборы мэра Бишкека начались со скандала. Депутатам не дали заслушать программы кандидатов

Подробнее

«Честно говоря, я не считал, сколько наберу голосов. Это новый созыв депутатов. Мы старались показать своим трудом, знаниями и проектами, которые у нас есть. Но любой результат непредсказуем. Поэтому спасибо за оказанное доверие работающей сегодня команде мэрии», - сказал он.

 

«Ожидал ли я победу? Конечно, любой человек хочет хорошего результата. Сегодня любой студент, который идет на экзамен, ожидает получить «пятерку», а на самом деле получает иногда «тройку». Просто мы готовились к этому», - добавил Албек Ибраимов.

 

Проигравший выборы Нурдин Абдылдаев поздравил Ибраимова с победой.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/42996/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ