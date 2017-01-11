Албек Ибраимов о победе: Любой студент всегда надеется на «пятерку»

Вновь избранный мэром Албек Ибраимов рассказал журналистам, была ли для него победа ожидаемой и сколько он надеялся получить голосов.

«Честно говоря, я не считал, сколько наберу голосов. Это новый созыв депутатов. Мы старались показать своим трудом, знаниями и проектами, которые у нас есть. Но любой результат непредсказуем. Поэтому спасибо за оказанное доверие работающей сегодня команде мэрии», - сказал он.

«Ожидал ли я победу? Конечно, любой человек хочет хорошего результата. Сегодня любой студент, который идет на экзамен, ожидает получить «пятерку», а на самом деле получает иногда «тройку». Просто мы готовились к этому», - добавил Албек Ибраимов.

Проигравший выборы Нурдин Абдылдаев поздравил Ибраимова с победой.