Албек Ибраимов о победе: Любой студент всегда надеется на «пятерку»

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Вновь избранный мэром Албек Ибраимов рассказал журналистам, была ли для него победа ожидаемой и сколько он надеялся получить голосов.
«Ожидал ли я победу? Конечно, любой человек хочет хорошего результата. Сегодня любой студент, который идет на экзамен, ожидает получить «пятерку», а на самом деле получает иногда «тройку». Просто мы готовились к этому», - добавил Албек Ибраимов.
Проигравший выборы Нурдин Абдылдаев поздравил Ибраимова с победой.
URL: http://www.24.kg/vlast/42996/