Игры депутатов: от альчиков до кок-бору

Устав от трудов на ниве законотворчества, депутаты Жогорку Кенеша отдыхают, предаваясь вполне невинным увлечениям. Кто лошадок разводит, кто собак, а кто и в шахматы с Крамником не прочь сразиться.

Выйду в поле я с конем…

Кандидат на пост вице-спикера от фракции «Кыргызстан» Данияр Толонов разводит лошадей. Но не скаковых, а для национальной спортивной игры кок-бору.

«У меня их пока немного. И сам я играю, как новичок. Но бывает, что приезжают маститые спортсмены и берут моих коней», - рассказывает Данияр Толонов.

«Болеет» скакунами и лидер партии «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов. В 2012 году из-за этой любви он лишился кресла премьер-министра. Но лошадей не возненавидел.

Конезаводчик, но опять же для души, а не для прибыли, и глава парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

Слабость к скакунам испытывает и экс-глава фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев. Он, как и его однопартиец Данияр Толонов, выращивает коней для кок-бору, так как является президентом федерации этого спорта.

Костяное увлечение

Интересное хобби у заместителя председателя парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и регламенту Алмамбета Шыкмаматова. Последний собирает альчики и сам их любит раскрашивать.

«Я этим занимаюсь последние три-четыре года. Причем беру альчики только из собственных устуканов. У меня обширная коллекция. Еще люблю природу. Ну, это, наверное, нельзя к хобби отнести. Знаете, приятно отдохнуть у речки, мозги проветрить», - признался нардеп.

Парламентские книгочеи

Глава парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и регламенту Жогоку Кенеша, социал-демократ Асель Кодуранова как такового хобби не имеет. Не собирает марки, не вышивает крестиком, не играет на музыкальных инструментах и не поет, но любит читать.

«Принято считать, что все, кто родом из Токтогульского района, – певцы. Я такого дара, увы, не имею. Но когда у меня было чуть больше свободного времени, посвящала его чтению приключенческих и исторических романов. Очень люблю «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Мастер и Маргарита», Михаила Булгакова. Но с приходом в парламент у меня другое чтиво - законопроекты», - говорит депутат.

Еще один депутат от «РАЖ» Мирлан Жеенчороев, как и Асель Кодуранова, любит читать.

«У меня много любимых книг и писателей. Нравятся детективы. Но это когда хочется, чтобы мозги отдохнули, я читаю детективы. А так предпочитаю серьезную литературу. Гарсия Маркеса, Чингиза Айтматова, к примеру. Обожаю бродить по книжным развалам, собираю старые издания. А когда был молодым, коллекционировал подстаканники», - рассказал Мирлан Жеенчороев.

А вот у лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева очень необычное увлечение. Он любит перечитывать старые газеты и пересматривать фотографии.

«Раньше любил очень. Но сейчас времени совсем нет», - сокрушается народный избранник.

Комуз и карате с пародиями

Член фракции «Республика – Ата Журт» Максат Сабиров предстал крайне разносторонним человеком. И на комузе он играет с пятого класса, и каратэ владеет, и федерацию гандбола возглавляет.

А вот представитель фракции СДПК Кожобек Рыспаев явно ошибся в свое время в выборе профессии. Ему стоило поступать на факультет актерского мастерства. Он увлекается пародиями, изображая коллег по Жогорку Кенешу и звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Но я делаю это для души и для удовольствия друзей. Никто не обижается», - смеется Кожобек Рыспаев.

Член «Бир Бола» Игорь Чудинов, как он выразился, собирательством не увлекается. Его стихия – большой теннис, которому он уделяет по шесть часов в неделю.

Рыбку половить да кекликов пострелять

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев – заядлый рыболов.

«Это умиротворяет, во-первых. А во-вторых, азарт. Ты же не знаешь, что тебя ждет на том конце крючка. Самую большую рыбу поймал на Балхаше, это сом весом 25 килограммов . А здесь выловил карпа – шесть килограммов. Два года сам развожу рыбу, мне тяжеловато в силу возраста путешествовать по так называемым рыбным местам за пределы страны. А раньше каждую неделю ездил. Рыбу жарю исключительно сам. Как-то имел глупость приготовить ее без участия супруги, с тех пор и повелось», - признается Исхак Масалиев.

Его однопартиец Мирлан Бакиров – охотник. Правда, как он признался, на медведя с рогатиной не ходил и охотится на кекликов, но, бывало, стрелял и горных козлов.

«А вообще я с детства любительскую охоту практикую. Я же в селе вырос, так мы там много чего ловили. Но сейчас только в сезон и все по закону. Все документы на ружья в порядке», - заверил Мирлан Бакиров и добавил, что участвует как любитель и в состязаниях по кок-бору.