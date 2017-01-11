В Бишкекской ТИК уверены, что выборы мэра столицы прошли честно и прозрачно

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Кайрат Маматов уверен, что выборы мэра столицы прошли честно, открыто и прозрачно.

На вопрос ИА «24.kg», почему депутатам не дали заслушать программы кандидатов в мэры, он ответил: «Это не мое желание и не моя прихоть, а требование закона. Общеприменительная практика избирательного законодательства запрещает проводить какие-либо агитационные мероприятия, дебаты и прочее».

Отметим, что на двух последних выборах мэра депутаты могли задавать вопросы кандидатам. «В 2013 году вступил в силу Закон «О статусе столицы», были изменения, и дали право проведения выборов БТИК. Время было дано, 2-3 дня, кандидаты не один раз встречались с фракциями, депутатами, обсуждали свои программы и агитировали», - добавил Кайрат Маматов.

По его данным, в течение трех дней Центризбирком должен утвердить протокол БТИК, после чего Албеку Ибраимову вручат мандат мэра.