RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламент чудес, или Чемпионат профессиональной никчемности
Свет далекой звезды. Чингиз Айтматов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 23:14
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Депутаты Кара-Балты не собрались и в третий раз. Сессию перенесли на 13 января

11/01/17 12:31, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты Кара-Балтинского городского кенеша не собрались на сессию и в третий раз, ее перенесли на 13 января. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители партий «Акшумкар», «ЭлАман» и «Кыргызстан».

 

Они рассказали, что сегодня вновь присутствовали только 13 из 31 депутата. На сессию пришли шесть депутатов от «ЭлАмана», четыре - от «Акшумкара», три - от «Кыргызстана».

 

На заседании не явились депутаты партий СДПК, «Республика – Ата Журт» и «Элдик-Народная». Они входят в коалиционное большинство в кенеше Кара-Балты, так как обладают 18 мандатами.

 

В Кара-Балте депутаты партии власти сорвали первую сессию горкенеша

Подробнее

«Также сегодня на заседании отсутствовали представители ТИК и ЦИКа. Всех депутатов уведомили о предстоящей сессии надлежащим образом. Горожане возмущены таким поведением нардепов. Они призвали их выполнять предвыборные обещания, а не делить портфели. На сессии не присутствовал и мэр города Данияр Шабданов. Его вообще нет на работе», - рассказала депутат партии «ЭлАман» Мухаббат Токомбаева.

 

Собравшиеся депутаты решили вновь попытать счастья и попробовать собраться на первое заседание 13 января 2017 года.

 

Назми Бадалов: Депутатов горкенеша Кара-Балты не пригласили на первую сессию совета

Подробнее

Они рассказали, что в ситуацию предпочитает не вмешиваться и аким Жайылского района Турусбек Ногоев. В то же время по закону о местном самоуправлении он должен осуществлять надзор за тем, что происходит на вверенной ему территории.

 

Напомним, ранее Турусбек Ногоев уже получил выговор за проблемы во время выборов депутатов местного кенеша.

 

Фотогалерея

URL: http://www.24.kg/vlast/42999/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ