Депутаты Кара-Балты не собрались и в третий раз. Сессию перенесли на 13 января

Депутаты Кара-Балтинского городского кенеша не собрались на сессию и в третий раз, ее перенесли на 13 января. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители партий «Акшумкар», «ЭлАман» и «Кыргызстан».

Они рассказали, что сегодня вновь присутствовали только 13 из 31 депутата. На сессию пришли шесть депутатов от «ЭлАмана», четыре - от «Акшумкара», три - от «Кыргызстана».

На заседании не явились депутаты партий СДПК, «Республика – Ата Журт» и «Элдик-Народная». Они входят в коалиционное большинство в кенеше Кара-Балты, так как обладают 18 мандатами.

«Также сегодня на заседании отсутствовали представители ТИК и ЦИКа. Всех депутатов уведомили о предстоящей сессии надлежащим образом. Горожане возмущены таким поведением нардепов. Они призвали их выполнять предвыборные обещания, а не делить портфели. На сессии не присутствовал и мэр города Данияр Шабданов. Его вообще нет на работе», - рассказала депутат партии «ЭлАман» Мухаббат Токомбаева.

Собравшиеся депутаты решили вновь попытать счастья и попробовать собраться на первое заседание 13 января 2017 года.

Они рассказали, что в ситуацию предпочитает не вмешиваться и аким Жайылского района Турусбек Ногоев. В то же время по закону о местном самоуправлении он должен осуществлять надзор за тем, что происходит на вверенной ему территории.

Напомним, ранее Турусбек Ногоев уже получил выговор за проблемы во время выборов депутатов местного кенеша.