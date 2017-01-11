Новую программу развития Бишкека представят в течение трех месяцев

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Мэр Бишкека Албек Ибраимов пообещал представить программу развития города на ближайшие четыре года в течение 90 дней. Об этом он сообщил сегодня журналистам.
«Мы определили приоритетные задачи, которые не решались много лет. В первую очередь сделали упор на автомобильные магистрали и пешеходные зоны. В приоритетах также обеспечение жителей общественным транспортом, организация парковок и задачи социального плана (строительство школ, детских хосписов, учреждений для социально уязвимых слоев населения). Что касается увеличения бюджета города, он будет расти только за счет неналоговых поступлений», - отметил Албек Ибраимов.
«Структуру мэрии представлю в течение десяти дней. Сегодня у нас сложилась нормальная понимающая команда, я постараюсь и дальше работать с ней», - сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли кадровые перестановки в муниципалитете в ближайшее время.
Сегодня Албека Ибраимова вновь избрали мэром Бишкека. Мэр выбирается на время действующего созыва БГК, выборы в который состоялись 11 декабря 2016 года.
URL: http://www.24.kg/vlast/43004/