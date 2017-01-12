Дональд Трамп разругался с журналистами на первой пресс-конференции

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января дал первую пресс-конференцию в новом статусе. «Медуза» собрала самые интересные высказывания политика.

Общение Трампа с журналистами началось с обсуждения слухов о его тесных связях с Россией: миллиардер заявил, что эти «фейковые новости» отвратительны и не имеют никакого отношения к действительности.

Главная тема пресс-конференции — «досье Трампа». За день до пресс-конференции издание Buzzfeed опубликовало неверифицированное досье от сомнительных источников о связях Дональда Трампа с Россией, в том числе о том, что у российских спецслужб есть компромат на избранного президента. Трамп многократно назвал публикацию постыдной и отметил, что ни одно из утверждений в нем не соответствует действительности.

Трамп признал, что за хакерскими атаками на демократов может стоять Россия. Отвечая на один из вопросов, Трамп сказал: «Что касается взломов, то я думаю, это была Россия». Он оговорился, что США взламывают хакеры и других правительств, в том числе Китая — и всякий раз, когда речь заходила о российских взломах, упоминал, что не только Москва занимается кибератаками против Штатов.

Трамп назвал хорошее отношение Путина к нему «активом, но не обязательством». Избранный президент США в очередной раз заявил, что у него нет особых отношений с Россией, но он уверен, что с приходом новой администрации Москва будет уважать США куда больше, чем прежде — и, к примеру, не позволит себе новых хакерских атак. «Ну что ж, если Путин любит Дональда Трампа, это меня ни к чему не обязывает», — сказал Трамп.

Он не знает, как сложатся отношения с российским президентом: есть все шансы, что ему не удастся поладить с Путиным, и в этом случае миллиардер пообещал вести себя с российским президентом более жестко, чем могла бы Хиллари Клинтон.

Трамп невольно цитировал Путина. Отвечая на очередной вопрос о хакерских атаках, Трамп сказал, что не так уж и важно, кто именно за ними стоит — важно, что мы из переписки демократов узнали. 2 сентября ровно то же самое говорил Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности Москвы к взломам. Иногда позиция Трампа просто совпадала с позицией Путина: например, он заявил, что администрация Барака Обамы «создала ИГИЛ, уйдя невовремя», имея в виду вывод американских войск из Ирака.

Трамп не хочет публиковать отчет о налогах. Избранный президент пошел против неписаного правила для кандидатов в лидеры США и не стал публиковать налоговую декларацию.

— Вы знаете, мои налоги интересуют только журналистов. Только они спрашивают.

— Вы не думаете, что американское общество это тоже заботит?

— Нет, не думаю. Я победил, я стал президентом. Я не думаю, что американцам есть дело. Не думаю, что их это интересует.

Трамп разругался с Buzzfeed и CNN. Больше всего на пресс-конференции досталось журналистам Buzzfeed. Он назвал сайт «пропащей кучей мусора». Корреспонденту CNN он в довольно грубой форме не позволил задать вопрос, назвал телеканал «ужасной организацией» и заклеймил за публикацию «фейковых новостей».

Трамп рассказал о передаче всего бизнеса сыновьям. Самой скучной частью пресс-конференции был рассказ Трампа о процедуре передачи своего бизнеса. Он решил сформировать траст, в который войдут все активы Trump Organization — управлять им будут его сыновья Дональд-младший и Эрик. Его дочь Иванка не сможет заниматься делами семейной компании. Ее муж Джаред Кушнер — один из ближайших соратников Трампа, который, вероятно, получит пост высокопоставленного советника в администрации Белого дома.