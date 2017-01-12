Партия «Онугуу-Прогресс» не признает выборы мэра Бишкека», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша ее лидер Бакыт Торобаев.

Он остался недоволен тем, что избранный накануне мэр Бишкека организовал митинг в свою поддержку. Бакыт Торобаев уверен, что тот факт, что градоначальник начал новый год с митинга, говорит о том, что страна делает шаг назад и собирается жить по-старому.

«Перед выборами мэра каждый кандидат должен был выступить с программой, рассказать, как он видит развитие города. Но новый мэр пошел другим путем: организовал митинг. Эти выборы прошли по-старому. Мэр стал оказывать давление, обозначать бюллетени знаками, митинг устроил. Стыдно, я бы сказал», - возмутился Бакыт Торобаев.

Также он отметил, что в будущем нужно вернуться к выборам глав городов путем голосования самих жителей. Лидер «Онугуу-Прогресса» уверен, что если мэр не будет избран народом, то не будет никакого развития.

Также он отметил, что партия «Онугуу-Прогресс» будет выдвигать своих кандидатов и на выборах глав айыл окмоту и городов для альтернативы.