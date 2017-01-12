В ЖК спорят о правомочности ГКНБ проверять комментарии пользователей соцсетей

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша разгорелся спор о том, насколько законно ГКНБ проверяло пользователей соцсетей на предмет критики президента.

Свое недовольство тем, что ГКНБ занимается не своими обязанностями, высказали депутаты «Ата Мекена» Аида Салянова и Наталья Никитенко. Они посчитали такие действия давлением на свободу слова и демократию.

Однако представитель президента в ЖК Молдакун Абдылдаев ответил, что ничего незаконного и криминального в действиях чекистов нет.

Он подчеркнул, что в стране нет давления на свободу слова. В то же время действует закон о гарантиях президенту. Согласно документу, ГКНБ изучает посты кыргызстанцев в социальных сетях.

«В статье 4 этого закона четко прописано, что честь и достоинство президента при распространении нелицеприятных сведений защищает Генпрокуратура. Она дает оценку. При этом Генпрокуратура может передать свои обязанности и права другим госорганам, а также может обращаться в суд для защиты президента», - напомнил Молдакун Абдылдаев.

По данным чиновника, есть обращение депутата ЖК Ирины Карамушкиной в ГКНБ с просьбой проверить посты в социальных сетях на предмет критики президента.

На основании этого обращения чекисты и изучали, что же пишут кыргызстанцы. Они провели расследование. Вся информация передана в Генпрокуратуру.

В ответ Аида Салянова отметила, что детально изучила закон о спецслужбе. Там нет ни одного пункта, на которые ссылается Молдакун Абдылдаев.

«Вы говорите о Генпрокуратуре. Прежде, чем давать такой комментарий, надо быть юристом. Нужно различать уголовный и административный процессы. У ГП есть право защищать честь и достоинство президента, но в открытом и состязательном процессе. А ГКНБ это делает тайно. Право Генпрокуратуры о защите чести президента рассматривается в гражданском порядке. Если это уголовный процесс, то у ГКНБ нет таких функций», - парировала Аида Салянова.

Однако представитель президента в ЖК стоял на своем. У ГКНБ было право провести расследование, вынести гражданам предупреждение и передать информацию в Генпрокуратуру. На помощь Молдакуну Абдылдаеву пришла Ирина Карамушкина.

«Никто не запрещает проводить конструктивную критику. Но свобода слова - не вседозволенность. Более того, в Кыргызстане на президента даже в суд подают. У нас формы демократии дошли до вседозволенности. Я сделала запрос в ГКНБ, потому что было обращение от наших граждан. Они беспокоятся. Почему в течение пяти лет были оскорбления, а не критика, маты в адрес президента и его семьи? Граждан оскорблять нельзя, а президента можно? Но ведь президент тоже гражданин страны», - негодовала Ирина Карамушкина.

Также она отметила, что конструктивная критика в адрес президента возможна, но все остальное нет. Именно поэтому органы безопасности должны были отреагировать, что они и сделали.

«Никакого тайного следствия не было, ведь эти посты не под грифом «секретно» или «ДСП». Люди официально заявили оскорбления, ко мне тоже угрозы пошли после данного запроса», - сказала Ирина Карамушкина.

На это экс-генпрокурор Аида Салянова предложила продолжить дискуссию с участием представителей ГКНБ и главного надзорного органа. Торага Жогорку Кенеша прервал перепалку и объявил перерыв.