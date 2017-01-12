В Кыргызстане работают 187 частных школ: цена на обучение доходит до $5 тысяч

В Кыргызстане работают почти 187 частных школ, за учебу в которых родителям приходится платить до $5 тысяч в год. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила заместитель министра образования Токтобюбю Ашымбаева.

По ее данным, всего работает 2 тысячи 218 школ, из которых 187 - частные.

В Чуйской области функционируют 24 частные школы, Таласе – 5, Нарыне – 1, Оше и Ошской области – 4, Джалал-Абадской области – 14, Бишкеке – 84.

«Каждая школа вводит программу по своему смотрению. При получении лицензии каждая частная школа должны выполнить объем государственных стандартов. У каждой школы разные цены на образование - от 10 тысяч сомов до $5 тысяч в год», - рассказала Токтобюбю Ашымбаева.