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В Кыргызстане работают 187 частных школ: цена на обучение доходит до $5 тысяч

12/01/17 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане работают почти 187 частных школ, за учебу в которых родителям приходится платить до $5 тысяч в год. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила заместитель министра образования Токтобюбю Ашымбаева.

 

По ее данным, всего работает 2 тысячи 218 школ, из которых 187 - частные.

 

В Чуйской области функционируют 24 частные школы, Таласе – 5, Нарыне – 1, Оше и Ошской области – 4, Джалал-Абадской области – 14, Бишкеке – 84.

 

«Каждая школа вводит программу по своему смотрению. При получении лицензии каждая частная школа должны выполнить объем государственных стандартов. У каждой школы разные цены на образование - от 10 тысяч сомов до $5 тысяч в год», - рассказала Токтобюбю Ашымбаева.

URL: http://www.24.kg/vlast/43051/

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