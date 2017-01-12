Премьер-министр Кыргызстана проинспектирует строительство соцобъектов в Баткенской области

Премьер-министр Кыргызстана во время двухдневной рабочей поездки в Баткенскую область проинспектирует строительство соцобъектов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства ознакомится с ходом строительства жилых домов для военнослужащих, Баткенской региональной биофабрики, примет участие в открытии нового здания отделения противопожарной безопасности и ознакомится с деятельностью Центра по обслуживанию населения.

Он примет участие в церемонии открытия нового детского сада в селе Ортобоз и осмотрит ход строительства средней школы имени Мусы Кадыра в селе Паскы-Арык.

В Ляйлякском районе Сооронбай Жээнбеков посетит центр ветеринарной диагностики и экспертизы, ознакомится с ходом строительства средней школы в селе Тогуз-Булак и профессионального лицея в городе Исфане.

В Кадамджайском районе он ознакомится с ходом реконструкции моста, пострадавшего от схода селей, осмотрит плодопитомник в селе Арпасай, проинспектирует строительство средней школы имени Т.Исмаилова в селе Какыр и примет участие в открытии памятника «Манас» в городе Кызыл-Кие.