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Полпред правительства в Нарыне готов сложить полномочия из-за проблем с поставками угля населению

12/01/17 13:09, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов заявил на заседании Жогорку Кенеша, что готов сложить полномочия. Парламентарии обсуждают проблему с нехваткой угля в области.

 

Аманбай Кайыпов рассказал, что в области 2-3 дня действительно наблюдалась нехватка топлива.

 

На сегодня завезено 21 тысяча 750 тонн угля. Это составляет 100 процентов от потребности. Всего по области работает 16 точек продажи твердого топлива.

 

«Из-за горных условий и резкого похолодания температура воздуха в области опустилась до -38 градусов. Из-за этого возникла дополнительная потребность в угле. Благодаря предпринимателям сейчас уголь есть. Его продают по 3,5 тысячи сомов за тонну. Мы следим, чтобы дороже не продавали», - рассказал Аманбай Кайыпов.

 

Однако депутаты усомнились в словах чиновника. Они напомнили ему, что совсем недавно по телевидению показывали сюжет, где говорилось об отсутствии угля.

 

Аманбай Кайыпов заявил, что готов оставить пост, если у жителей региона есть проблемы с углем.

URL: http://www.24.kg/vlast/43066/

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