Депутаты турецкого парламента подрались из-за Конституции

Депутаты турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) устроили массовую драку в ходе обсуждения поправок в Конституции страны. Об этом сообщил телеканал NTV.

Драка произошла, когда депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку. Несколько человек травмированы, заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки повредили микрофоны и стулья, которыми депутаты бросали друг в друга.

© AP Photo. Анкара, Турция. 11 января 2017 года

Парламент Турции вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов.

Ожидается, что Партия справедливости и развития и Партия национального движения, имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум. Две другие представленные в парламенте оппозиционные партии - левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов - выступают против введения в Турции президентской системы правления вместо парламентской. Она существует в стране с 1923 года.

НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении установить единоличную власть.