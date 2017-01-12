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В Кыргызстане адвокаты не получат больше прав. Депутаты отклонили поправки

12/01/17 15:20, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане адвокаты не будут участвовать в следствии на его раннем этапе. Сегодня на заседании депутаты отклонили поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

 

Законопроектом предлагалась возможность участия защитника при расследовании уголовного дела до истечения сроков следствия.

 

Адвокату давалось бы право даже в отсутствие обвиняемого, умышленно уклоняющегося от следствия:

 

  • вносить заявления и ходатайства,
  • представлять доказательства,
  • назначать экспертизы и знакомиться с их результатами,
  • вносить в суд для рассмотрения жалобы на действия следователя и прокурора,
  • знакомиться с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и материалами уголовного дела по окончании следствия.

Следователю давалось бы право не проводить допрос обвиняемого, который находится вне пределов республики и умышленно уклоняется от явки в органы следствия.

 

Законопроект рассматривался в последнем (третьем) чтении. Однако депутаты его не поддержали.

 

За него проголосовали только 44 депутата, против - 72.

URL: http://www.24.kg/vlast/43078/

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