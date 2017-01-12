В Кыргызстане адвокаты не получат больше прав. Депутаты отклонили поправки

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В Кыргызстане адвокаты не будут участвовать в следствии на его раннем этапе. Сегодня на заседании депутаты отклонили поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.
Законопроектом предлагалась возможность участия защитника при расследовании уголовного дела до истечения сроков следствия.
Адвокату давалось бы право даже в отсутствие обвиняемого, умышленно уклоняющегося от следствия:
Следователю давалось бы право не проводить допрос обвиняемого, который находится вне пределов республики и умышленно уклоняется от явки в органы следствия.
Законопроект рассматривался в последнем (третьем) чтении. Однако депутаты его не поддержали.
За него проголосовали только 44 депутата, против - 72.
URL: http://www.24.kg/vlast/43078/