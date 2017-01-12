В Кыргызстане адвокаты не получат больше прав. Депутаты отклонили поправки

В Кыргызстане адвокаты не будут участвовать в следствии на его раннем этапе. Сегодня на заседании депутаты отклонили поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроектом предлагалась возможность участия защитника при расследовании уголовного дела до истечения сроков следствия.

Адвокату давалось бы право даже в отсутствие обвиняемого, умышленно уклоняющегося от следствия:

вносить заявления и ходатайства,

представлять доказательства,

назначать экспертизы и знакомиться с их результатами,

вносить в суд для рассмотрения жалобы на действия следователя и прокурора,

знакомиться с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и материалами уголовного дела по окончании следствия.

Следователю давалось бы право не проводить допрос обвиняемого, который находится вне пределов республики и умышленно уклоняется от явки в органы следствия.

Законопроект рассматривался в последнем (третьем) чтении. Однако депутаты его не поддержали.

За него проголосовали только 44 депутата, против - 72.