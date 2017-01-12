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МВД Кыргызстана будет штрафовать тех, кто не исполняет закон о наружном видеонаблюдении

12/01/17 15:40, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты одобрили законопроект, по которому требования к камерам наружного наблюдения будет определять правительство. Решение принято сегодня на заседании.

 

Инициатором документа выступило Министерство внутренних дел. Согласно законодательству камеры устанавливает на объект его владелец.

 

Камеры наружного наблюдения в общественных местах (парках и площадях) должны устанавливать местные органы или муниципалитеты.   

 

  • МВД собирается штрафовать тех, кто не исполняет нормы закона о наружном видеонаблюдении.

 

Теперь правительство будет определять, какие камеры будут устанавливаться. Это делается и для того, чтобы в будущем можно было объединить все камеры видеонаблюдения в одну систему.

 

За законопроект в третьем чтении проголосовали 112 депутатов, против - 4.

URL: http://www.24.kg/vlast/43082/

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