МВД Кыргызстана будет штрафовать тех, кто не исполняет закон о наружном видеонаблюдении

Депутаты одобрили законопроект, по которому требования к камерам наружного наблюдения будет определять правительство. Решение принято сегодня на заседании.

Инициатором документа выступило Министерство внутренних дел. Согласно законодательству камеры устанавливает на объект его владелец.

Камеры наружного наблюдения в общественных местах (парках и площадях) должны устанавливать местные органы или муниципалитеты.

МВД собирается штрафовать тех, кто не исполняет нормы закона о наружном видеонаблюдении.

Теперь правительство будет определять, какие камеры будут устанавливаться. Это делается и для того, чтобы в будущем можно было объединить все камеры видеонаблюдения в одну систему.

За законопроект в третьем чтении проголосовали 112 депутатов, против - 4.