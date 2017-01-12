МВД Кыргызстана будет штрафовать тех, кто не исполняет закон о наружном видеонаблюдении

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Депутаты одобрили законопроект, по которому требования к камерам наружного наблюдения будет определять правительство. Решение принято сегодня на заседании.
Инициатором документа выступило Министерство внутренних дел. Согласно законодательству камеры устанавливает на объект его владелец.
Камеры наружного наблюдения в общественных местах (парках и площадях) должны устанавливать местные органы или муниципалитеты.
Теперь правительство будет определять, какие камеры будут устанавливаться. Это делается и для того, чтобы в будущем можно было объединить все камеры видеонаблюдения в одну систему.
За законопроект в третьем чтении проголосовали 112 депутатов, против - 4.
URL: http://www.24.kg/vlast/43082/