Премьер Кыргызстана посмотрел, как строят жилье для военных, и открыл детсад

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Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рабочей поездке по Баткенской области посмотрел, как строят жилье для военнослужащих, и открыл детский сад. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения правительства.
Отмечается, что жилые дома для военных строятся в городе Баткене. Детский сад Сооронбай Жээнбеков открыл в селе Орто-Боз, а после проинспектировал строительство средней школы имени М.Кадыра в селе Паскы-Арык Баткенского района, школы в селе Тогуз-Булак и профессионального лицея №48 в городе Исфане.
Завтра премьер-министр посетит города Баткен, Кызыл-Кию и Кадамджайский район.
URL: http://www.24.kg/vlast/43098/