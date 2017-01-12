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Премьер Кыргызстана посмотрел, как строят жилье для военных, и открыл детсад

12/01/17 19:23, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рабочей поездке по Баткенской области посмотрел, как строят жилье для военнослужащих, и открыл детский сад. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения правительства.

 

Отмечается, что жилые дома для военных строятся в городе Баткене. Детский сад Сооронбай Жээнбеков открыл в селе Орто-Боз, а после проинспектировал строительство средней школы имени М.Кадыра в селе Паскы-Арык Баткенского района, школы в селе Тогуз-Булак и профессионального лицея №48 в городе Исфане.

 

Завтра премьер-министр посетит города Баткен, Кызыл-Кию и Кадамджайский район.

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URL: http://www.24.kg/vlast/43098/

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