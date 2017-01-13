Экс-спикер Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана

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Бывший торага Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Кыргызстана, которые пройдут осенью 2017 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии «Ата-Журт».
Там же уточнили, что пока съезда не было, но планируется выдвижение для участия в президентской гонке кандидатуры Ахматбека Келдибекова.
В партии подчеркнули, что сопартиец и один из лидеров недавно созданного оппозиционного блока Камчыбек Ташиев выступит в поддержку Ахматбека Келдибекова.
Еще один глава оппозиционного альянса и глава партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров советует все-таки дождаться общего съезда.
Сам Ахматбек Келдибеков воздерживается от комментариев по поводу своего выдвижения как единого кандидата от партии и оппозиционного альянса.
URL: http://www.24.kg/vlast/43106/