Экс-спикер Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана

Бывший торага Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Кыргызстана, которые пройдут осенью 2017 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии «Ата-Журт».

Там же уточнили, что пока съезда не было, но планируется выдвижение для участия в президентской гонке кандидатуры Ахматбека Келдибекова.

В партии подчеркнули, что сопартиец и один из лидеров недавно созданного оппозиционного блока Камчыбек Ташиев выступит в поддержку Ахматбека Келдибекова.

Еще один глава оппозиционного альянса и глава партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров советует все-таки дождаться общего съезда.

Сам Ахматбек Келдибеков воздерживается от комментариев по поводу своего выдвижения как единого кандидата от партии и оппозиционного альянса.