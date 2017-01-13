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Экс-спикер Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана

13/01/17 09:49, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Бывший торага Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Кыргызстана, которые пройдут осенью 2017 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии «Ата-Журт».

 

Там же уточнили, что пока съезда не было, но планируется выдвижение для участия в президентской гонке кандидатуры Ахматбека Келдибекова.

 


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В партии подчеркнули, что сопартиец и один из лидеров недавно созданного оппозиционного блока Камчыбек Ташиев выступит в поддержку Ахматбека Келдибекова.

 

Еще один глава оппозиционного альянса и глава партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров советует все-таки дождаться общего съезда.

 

Сам Ахматбек Келдибеков воздерживается от комментариев по поводу своего выдвижения как единого кандидата от партии и оппозиционного альянса.

URL: http://www.24.kg/vlast/43106/

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