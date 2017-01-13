Иса Омуркулов предложил Ирине Карамушкиной прекратить долгую прелюдию

На заседании фракции СДПК ее лидер Иса Омуркулов предложил депутату Ирине Карамушкиной прекратить долгую прелюдию и перейти к вопросу для членов кабмина. Сегодня в ЖК обсуждается работа правительства по улучшению кадровой политики в госорганах.

По мнению Ирины Карамушкиной, членам правительства как ставленникам партий стоит забыть об этом и в первую очередь думать о стране.

«Считаю, они должны работать единым органом, отвечать перед страной и только потом - перед своей партией», - сказала Ирина Карамушкина.

Депутат фракции предложила первому вице-премьер-министру КР Мухамметкалыю Абулгазиеву рассмотреть возможность ротации по регионам полномочных представителей правительства. Ирина Карамушкина привела в пример акима одного из районов, которого не могли снять с должности, так как к ситуации подключились родственники из этого региона.

«Я понимаю, что нужно назначать в районы профессионалов и тех, кто знает местность, все тонкости региона. С другой стороны, на человека начинают давить связями родственники, и работы не получается. Прошу рассмотреть тогда вопрос ротации, чтобы никто не мешал полномочным представителям работать», - предложила депутат.