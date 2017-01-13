Член правительства не смог ответить на вопрос, сколько руководителей госорганов наказаны

Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев, отчитываясь, не смог ответить на вопрос депутата Искендера Кадыркулова, сколько руководителей АО и ГП по итогам 2016 года наказаны за причиненный ущерб государству.

Напомним, сегодня на заседании фракции СДПК обсуждается работа правительства КР по улучшению кадровой политики в госорганах.

«Мы только подводим итоги 2016 года, будет заседание правительства, и примем меры по итогам», - ответил член кабмина.

«По моим данным, ни один чиновник за 2016 год не был наказан. На конец года все энергокомпании вышли с убытками, но правительство не приняло меры в отношении их руководителей. А энергокомпании не могут быть убыточными, при правильном управлении они должны давать прибыль», - сказал Искендер Кадыркулов.