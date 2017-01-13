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Член правительства не смог ответить на вопрос, сколько руководителей госорганов наказаны

13/01/17 11:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев, отчитываясь, не смог ответить на вопрос депутата Искендера Кадыркулова, сколько руководителей АО и ГП по итогам 2016 года наказаны за причиненный ущерб государству.

 

Напомним, сегодня на заседании фракции СДПК обсуждается работа правительства КР по улучшению кадровой политики в госорганах.

 

«Мы только подводим итоги 2016 года, будет заседание правительства, и примем меры по итогам», - ответил член кабмина.

 

«По моим данным, ни один чиновник за 2016 год не был наказан. На конец года все энергокомпании вышли с убытками, но правительство не приняло меры в отношении их руководителей. А энергокомпании не могут быть убыточными, при правильном управлении они должны давать прибыль», - сказал Искендер Кадыркулов.

URL: http://www.24.kg/vlast/43117/

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