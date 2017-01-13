Кантский горкенеш возглавил родной брат председателя ЦИК

Азат Шайлдабеков, член партии СДПК и родной брат председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, стал торага Кантского горкенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщили в мэрии города.

По их данным, Азат Шайлдабеков набрал 18 голосов, его оппонент – кандидат от «Республики – Ата Журт» Максат Кожокматов – 14 голосов.

Всего в Кантском городском кенеше 31 депутат.