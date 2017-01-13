В Кыргызстане «парашютисты» на госслужбе были, есть и будут

«Я на государственной службе около 10 лет, и такое понятие, как «парашютист», было, есть и будет», - сказал сегодня на заседании парламентской фракции СДПК глава Государственной службы Нурханбек Момуналиев, отвечая на вопрос депутата Жанара Акаева, известно ли руководителю ведомства, что это за люди.

Напомним, сегодня на заседании фракции обсуждается работа правительства по улучшению кадровой политики в госорганах.

Депутат СДПК Жанар Акаев рассказал об этой категории сотрудников. «Это такой человек, которого трогать нельзя, так как его «крышует» кто-то из министров или замминистров», - сказал он.