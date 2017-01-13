Абдывахап Нурбаев: В Кыргызстане планируют освободить от налогов не действующие частные школы, а новые

«Цель освобождения частных школ от налогового бремени – не преференции для существующих школ, а стимул для строительства новых», - заявил сегодня журналистам депутат парламента Абдывахап Нурбаев.

В парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий освобождение частных школ от налогового бремени.

«Они выплачивают подоходный налог и делают отчисления в Соцфонд. Но мы хотим дать стимул для строительства новых объектов, потому что государство само не может построить необходимое количество школ в республике. Государственные школы переполнены, в классах сидит по 40 детей. О какой успеваемости можно говорить? Нужно дать возможность развиваться частным образовательным учреждениям», - отметил он.

В Кыргызстане работают 2 тысячи 218 школ, из которых 187 частных, где цена за обучение доходит до $5 тысяч в год.