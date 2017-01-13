Наталья Никитенко о переносе учебного года: Дети должны учиться, а не работать

«Парламентская фракция «Ата Мекен» не рассматривала вопрос переноса учебного года с 1 на 15 сентября, но я не поддерживаю инициативу», - заявила сегодня журналистам депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, обоснование инициатора «не выдерживает критики». «Оно напомнило мне отдаленные годы, когда надо было своевременно убирать урожай, хлопок и так далее. Но сегодня мы сделали ряд заявлений, подписали декларации и приняли Кодекс о детях. Мы прописали, что ребенок должен получить хорошее образование, а не работать. Это обязанность государства. И когда на законодательном уровне говорят, что дети не успевают поработать в какой-то сезон и давайте продлим для этого время, это противоречит здравому смыслу и ряду законодательных актов КР», - сказала Наталья Никитенко.

Она отметила, что уже давно принято учиться с 1 сентября. «Учебные планы выстроены, нагрузка рассчитана, и я не вижу никакой нужды переносить начало учебы. При этом у нас ухудшилось качество образования, у страны низкие результаты по образованию, и тут большие вопросы к министерству», - добавила нардеп.

Ее коллега Абдывахап Нурбаев отметил, что фракция СДПК вопрос также не рассматривала. «Но лично я против: нет видимых причин для переноса. Нужно оставить 1 сентября. В июне будет жарко, учиться будет сложно», - сказал он.

Отметим, что депутат Дастанбек Джумабеков в очередной раз предложил перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е. Он аргументирует это тем, что дети помогают своим родителям убирать урожай, а подростки хотят подработать во время бархатного сезона на Иссык-Куле.

Минобразования и Минкультуры не против.