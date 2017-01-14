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В Белом доме оборудуют гримерную для жены президента США

14/01/17 10:09, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Специальную гримерную комнату планируется оборудовать в Белом доме (официальной президентской резиденции в Вашингтоне) для будущей первой леди США Меланьи Трамп. В соответствии с пожеланием супруги Дональда Трампа в помещении создадут идеальное театральное освещение, пишет US Weekly.

 

Как рассказала изданию Николь Брил - личный визажист Меланьи Трамп, в Белом доме «абсолютно точно» появится комната, где первую леди будут приводить в порядок: одевать, причесывать и наносить макияж.

 

«Меланья хочет, чтобы в комнате был идеальный свет, что поможет нашей творческой команде работать более эффективно, ведь освещение может как разрушить, так и улучшить любой образ», - рассказала стилист.

 

 

Фото: Меланья до того, как вышла замуж за Дональда Трампа, сделала успешную карьеру модели.

 

Брил отметила, что каждая сессия по нанесению макияжа должна длиться примерно час и 15 минут. «Если вы хотите выглядеть безупречно в течение всего дня, на это приходится тратить немного больше времени, чем обычно», - подчеркнула она.

 

Ранее газета New York Post со ссылкой на источник сообщала, что Меланья из-за сына приняла решение не переезжать в Вашингтон вместе с супругом. Она и десятилетний Бэррон останутся в Нью-Йорке, чтобы ребенок смог продолжить обучение в частной школе, расположенной в районе Верхний Вест-Сайд.

 

Другой источник издания заявил, что, возможно, Меланья и Бэррон поселятся в Белом доме после завершения учебного года. Пока конкретных планов относительно их переезда в Вашингтон нет.

URL: http://www.24.kg/vlast/43172/

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