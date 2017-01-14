Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На уходящей неделе в Кыргызстане произошли кадровые назначения в высших и местных органах власти.

Айбека Кадыралиева назначили председателем Государственной финансовой разведки.

Айбек Кадыралиев родился в 1978 году в городе Фрунзе. Образование высшее (КРСУ, финансово-банковский менеджмент). В 2007 году учился в Национальном институте государственного управления по программе МВФ «Экономика стран с переходным периодом» (Токио).

Начинал карьеру с ведущего и главного экономиста Национального банка КР. В 2008-2009 годах - старший аналитик и начальник отдела планирования в микрокредитной компании. В 2010-м - консультант по экономическим вопросам ЗАО «Кумтор оперейтинг компани», в 2014-м - консультант по экономическим вопросам ОБСЕ.

В 2014-2015 годах - советник председателя Национального банка КР. С декабря 2015-го - заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР. С июля 2016-го - глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Замирбека Осмонова назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Замирбек Осмонов родился 8 декабря 1974 года в Ошской области.

Образование высшее (КТУ имени Раззакова - технология продуктов общественного питания, КГУ имени Ж.Баласагына – юриспруденция, БГУ имени К.Карасаева - финансы и кредит).

Начинал карьеру в 1997 году инженером по технике безопасности ОсОО «Эксперт Плюс»;

2000-2001 - специалист отдела социально-бытового обеспечения аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР;

2002-2003 - ведущий специалист, главный специалист отдела международных налоговых отношений Министерства финансов.

С 2007 года работал на разных должностях в Госкомитете по налогам.

2011-2012 - начальник управления по контролю за крупными налогоплательщиками Государственной налоговой службы;

2012-2014 - статс-секретарь ГНС;

2014-2017 - председатель ГНС.

Мэром Бишкека вновь выбрали Албека Ибраимова.

Албек Ибраимов родился в 1967 году во Фрунзе. Образование высшее (КГНУ, экономист).

1987-1989 - мастер на заводе «Тяжэлектромаш»;

1992-1996 - начальник цеха фабрики «Илбирс»;

1997-2004 - начальник отдела, коммерческий директор, исполнительный директор компании «Кыргызавтомаш»;

2005-2006 - советник министра промышленности, торговли и туризма Кыргызстана;

2010-2011 - гендиректор СЭЗ «Бишкек»;

2011-2012 - председатель правления транснациональной корпорации «Дастан»;

2012-2013 - замглавы аппарата президента КР;

2013-2016 - председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас».

С февраля 2016 года – мэр Бишкека.

Проигравший кандидат Нурдин Абдылдаев потребовал отменить итоги выборов.

Нарынкуль Эшенкулову назначили и.о. начальника управления социального развития мэрии Бишкека.

Нарынкуль Эшенкулова родилась в 1962 году. В 1984-м окончила Кыргызский государственный университет по специальности «экономист».

Работала в аппарате премьер-министра, в министерствах труда и социальной защиты, финансов.

С июня 2016 года по 10 января 2017-го - заведующая отделом социального развития аппарата мэрии.

Айбек Давлетбаев назначен временно исполняющим обязанности завотделом социального развития.

Ранее он занимал должность главного специалиста отдела.

Предыдущий же начальник управления Замирбек Абылаев возглавит одну из столичных стоматологических поликлиник.

Новый депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов приступил к работе.

Он пришел от партии «Бир Бол» вместо Чолпон Джакуповой, которая сдала мандат после принятия поправок в Конституцию.

Дуйшон Торокулов родился в 1981 году в Кара-Суйском районе Ошской области.

2009-2012 - работал в Государственной таможенной службе.

2012-2015 - возглавлял городской комитет по физической культуре и спорту при мэрии Оша.

Брат председателя ЦИК возглавил Кантский горкенеш.

Азат Шайлдабеков набрал на выборах 18 голосов, его оппонент – кандидат от партии «Республика – Ата Журт» Максат Кожокматов – 14.

Жанарбека Кенжеева назначили заместителем главы Дирекции по олимпийским видам спорта.

Жанарбек Кенжеев родился в 1985 году в Таласской области. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе. Окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Участник Олимпийских игр 2004 и 2016 годов, чемпион мира и призер среди молодежи, многократный чемпион и призер Азии (среди взрослых и кадетов), трехкратный призер Азиатских игр. Награжден почетной грамотой КР. Женат, воспитывает двух сыновей.

Прежний заместитель Руслан Тюменбаев освобожден от должности на основании личного заявления.

В октябре Руслану Тюменбаеву объявили выговор за подготовку спортсменов к Олимпиаде. Призер Олимпийских игр-2008 занимал должность с 2014 года.

Олег Панкратов стал председателем совета Евразийской экономической комиссии.

Олег Панкратов родился 1 января 1969 года. Образование высшее (Педагогический институт - физика, информатика и вычислительная техника; КГНУ - юриспруденция).

1999-2006 - председатель ОО «Союз предпринимателей»;

2010 - член Конституционного совещания КР;

2010-2013 - заместитель министра экономического регулирования КР;

2013-2015 - советник премьер-министра КР, эксперт по вопросам ТС и ЕАЭС;

С 2015 года - министр экономики, вице-премьер-министр КР.

В ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» двух сотрудников оформили на одну должность.

В ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» принята Е.Бирюкова, в обязанность которой входил контроль качества ремонтно-строительных работ во Дворце спорта имени Кожомкула и стадиона имени Д.Омурзакова. Однако на ту же должность приняли и И.Канаева. Обоим сотрудникам регулярно выплачивалась зарплата, но они не работали.

Директор Госпредприятия Эдиль Касенов ответил на обвинения в растрате.

Государственный фонд развития экономики переименовали в Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами.

Сделано это «в целях совершенствования системы управления государственными финансами, а также приведения в соответствие с законодательством в сфере бюджетного права Положения о подведомственном подразделении уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета в части администрирования бюджетных кредитов».

В Кыргызстане назначили выборы 193 глав местного самоуправления.

Выборы пройдут с 20 по 31 января. Решение принято на заседании ЦИК. Кроме того, полномочия некоторых депутатов местных кенешей досрочно прекратили по их собственным заявлениям. Вакантные мандаты передали следующим по спискам кандидатам.

О кадровых перестановках с 4 по 6 января читайте здесь.