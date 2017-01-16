Правительство Кыргызстана решит вопрос о сносе дач в районе аэропорта «Манас»

В правительстве Кыргызстана будут решать вопрос о сносе дач в районе аэропорта «Манас» по результатам расследования крушения «Боинга-747». Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, изначально поселок создавали для временного проживания граждан. Красных книг у людей нет.

«Ущерб будет, конечно, возмещен. Для начала закончим с завалами, расследованием. Дети остались без родителей. Это первоочередные задачи», - подчеркнул он.

Отметим, ранее полпред правительства по Чуйской области заявил, что дачи построены законно, они не входят в охранную зону.

По данным Мухамметкалыя Абулгазиева, грузовой борт перевозил сотовые телефоны, электронику, товары народного потребления и так далее. Общий вес груза – 75 тонн.