Крушение «Боинга-747». Президент Турции соболезнует Кыргызстану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Кыргызстана в связи с крушением транспортного самолета «Боинг-747». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы Кыргызстана.

Отмечается, что сегодня состоялся телефонный разговор президентов Турции и КР. В нем Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву и народу страны в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета близ Бишкека.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы.