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Крушение «Боинга-747». Президент Турции соболезнует Кыргызстану

16/01/17 19:27, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Кыргызстана в связи с крушением транспортного самолета «Боинг-747». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы Кыргызстана.

 

Авиакатастрофа турецкого самолета в Бишкеке. Трансляция

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Отмечается, что сегодня состоялся телефонный разговор президентов Турции и КР. В нем Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву и народу страны в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета близ Бишкека.

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы.

URL: http://www.24.kg/vlast/43320/

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