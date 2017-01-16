Крушение «Боинга-747». Президент Турции соболезнует Кыргызстану

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Кыргызстана в связи с крушением транспортного самолета «Боинг-747». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы Кыргызстана.
Отмечается, что сегодня состоялся телефонный разговор президентов Турции и КР. В нем Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву и народу страны в связи с человеческими жертвами в результате крушения самолета близ Бишкека.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате произошедшей авиакатастрофы.
URL: http://www.24.kg/vlast/43320/