Крушение «Боинга-747». Минтранс Кыргызстана восстановил хронологию авиапроисшествия

Заместитель главы Министерства транспорта и дорог Кыргызстана Гульмира Абдралиева рассказала членам парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству хронологию происшествия.

По ее словам, в 6.41 самолет влетел в воздушное пространство Кыргызстана.

В 7.20 должна была состояться посадка для дозаправки. На связи борт был в 7.16 с запросом разрешения на посадку. Кыргызская сторона дала разрешение.

После этого экипаж не выходил на связь.

В 7.20 службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу.

Все службы выполнили технологические процедуры.

В 7.31 их сотрудники были на месте - борт уже горел.

В 7.45 аэропорт закрыли. Задержали несколько рейсов.

В 13.30 его открыли.

К 18.00 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Сегодня в 10.00 специалисты МАК вылетят в Бишкек. Прилетят и представители «Боинга».

В ведомстве КР воздерживаются от выдвижения версий крушения борта до полного расследования.