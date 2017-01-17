Крушение «Боинга-747». Минтранс Кыргызстана восстановил хронологию авиапроисшествия

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Заместитель главы Министерства транспорта и дорог Кыргызстана Гульмира Абдралиева рассказала членам парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству хронологию происшествия.
По ее словам, в 6.41 самолет влетел в воздушное пространство Кыргызстана.
В 7.20 должна была состояться посадка для дозаправки. На связи борт был в 7.16 с запросом разрешения на посадку. Кыргызская сторона дала разрешение.
После этого экипаж не выходил на связь.
В 7.20 службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу.
Все службы выполнили технологические процедуры.
В 7.31 их сотрудники были на месте - борт уже горел.
В 7.45 аэропорт закрыли. Задержали несколько рейсов.
В 13.30 его открыли.
К 18.00 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Сегодня в 10.00 специалисты МАК вылетят в Бишкек. Прилетят и представители «Боинга».
В ведомстве КР воздерживаются от выдвижения версий крушения борта до полного расследования.
URL: http://www.24.kg/vlast/43340/