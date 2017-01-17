Крушение «Боинга-747». Турецкая компания готова возместить ущерб

Турецкая компания, чей самолет потерпел крушение накануне близ аэропорта «Манас», готова возместить материальный и моральный ущерб. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщила заместитель министра транспорта Гульмира Абдралиева.

«Мы постоянно держим с ними связь. Чисто по-человечески они понимают, что должны возместить ущерб. Это прописано в страховых случаях компании. Но для начала следует провести расследование», - сказала Гульмира Абдралиева.

По ее словам, один черный ящик найден, но нужно найти и речевой самописец, который позволит понять, понимали ли члены экипажа, что перелетели посадочную полосу.

«На территории аэропортов не должно быть поселков. Земля для поселка Дача СУ выделена в конце 1970-х законно», - отметила Гульмира Абдралиева.