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Крушение «Боинга-747». Турецкая компания готова возместить ущерб

17/01/17 10:50, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Турецкая компания, чей самолет потерпел крушение накануне близ аэропорта «Манас», готова возместить материальный и моральный ущерб. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщила заместитель министра транспорта Гульмира Абдралиева.

 

«Мы постоянно держим с ними связь. Чисто по-человечески они понимают, что должны возместить ущерб. Это прописано в страховых случаях компании. Но для начала следует провести расследование», - сказала Гульмира Абдралиева.

 

По ее словам, один черный ящик найден, но нужно найти и речевой самописец, который позволит понять, понимали ли члены экипажа, что перелетели посадочную полосу.

 

«На территории аэропортов не должно быть поселков. Земля для поселка Дача СУ выделена в конце 1970-х законно», - отметила Гульмира Абдралиева.

URL: http://www.24.kg/vlast/43347/

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