Крушение «Боинга-747». Депутат требует привлечь к ответственности сотрудников аэропорта

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Депутат Жогорку Кенеша Жунус уулу Алтынбек заявил, что руководство аэропорта «Манас» не имеет морального права занимать должность. Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
По его словам, о происшествии в поселке Дача СУ ему сообщили местные жители. Однако службы аэропорта приехали на место спустя полчаса, хотя находятся в непосредственной близости.
«Люди сгорели. Им не оказали помощи. Одна женщина умерла от ожогов, другой пострадавший получил 50 процентов ожогов. За это должен ответить руководитель «Манаса», - сказал Жунус уулу Алтынбек.
URL: http://www.24.kg/vlast/43352/