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Крушение «Боинга-747». Депутат требует привлечь к ответственности сотрудников аэропорта

17/01/17 11:16, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жогорку Кенеша Жунус уулу Алтынбек заявил, что руководство аэропорта «Манас» не имеет морального права занимать должность. Об этом он сообщил сегодня на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

 

По его словам, о происшествии в поселке Дача СУ ему сообщили местные жители. Однако службы аэропорта приехали на место спустя полчаса, хотя находятся в непосредственной близости.

 

«Люди сгорели. Им не оказали помощи. Одна женщина умерла от ожогов, другой пострадавший получил 50 процентов ожогов. За это должен ответить руководитель «Манаса», - сказал Жунус уулу Алтынбек.

URL: http://www.24.kg/vlast/43352/

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