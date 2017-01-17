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Крушение «Боинга-747». Депутаты чтят память погибших

17/01/17 14:34, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике начали заседание с минуты молчания памяти погибших при крушении самолета «Боинг-747».

 

Председатель комитета Нурланбек Макеев выразил от имени парламентариев слова соболезнования в связи с трагедией, которая произошла накануне.

 

Сегодня в Кыргызстане день траура. По официальным данным, при крушении грузового самолета накануне погибли, по меньшей мере, 38 человек, в том числе и четверо членов экипажа.

URL: http://www.24.kg/vlast/43374/

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