Крушение «Боинга-747». Депутаты чтят память погибших

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике начали заседание с минуты молчания памяти погибших при крушении самолета «Боинг-747».

Председатель комитета Нурланбек Макеев выразил от имени парламентариев слова соболезнования в связи с трагедией, которая произошла накануне.

Сегодня в Кыргызстане день траура. По официальным данным, при крушении грузового самолета накануне погибли, по меньшей мере, 38 человек, в том числе и четверо членов экипажа.