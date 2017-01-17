Запрет лотерей. Депутаты и правительство Кыргызстана выработают единую позицию

Депутаты Жогорку Кенеша отложили рассмотрение вопроса о лотереях на неделю для выработки согласованного с правительством варианта. Решение принято сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

В повестке дня значилось рассмотрение сразу трех законопроектов во втором чтении по теме:

«О запрете лотерейной деятельности в Кыргызстане», инициированного депутатами Жогорку Кенеша;

«О внесении изменений в законодательные акты КР в сфере регулирования лотерейной деятельности», инициированного депутатами Жогорку Кенеша;

«О лотереях», одобренного постановлением правительства №500 от 21 сентября 2016 года.

Председатель Госфиннадзора Санжар Муканбетов обратился к депутатам с просьбой перенести рассмотрение вопроса на неделю. Он отметил, что по документам поступили предложения депутатов, с ними ведутся переговоры. Он попросил время на то, чтобы разрешить спорные вопросы.

Депутаты комитета согласились.

Ранее парламентарии отложили рассмотрение на палате во втором чтении объединенного с правительством закона о лотереях и лотерейной деятельности. Речь о том, что в новом законе лотереи разрешат проводить только государству. Под это даже создали Государственную лотерейную компанию. Однако депутаты, которые инициировали полный запрет на лотереи, выступили против этой идеи.