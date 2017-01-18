Траурный регламент. В парламенте предложили наказать нарушителей

«Когда вся страна оплакивает погибших, преподаватель КГМА в социальных сетях пишет недопустимые комментарии. Ее пригласили на беседу, но ее нужно было не приглашать, а сразу уволить», - сказал сегодня депутат фракции «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Он также выразил недовольство тем, что некоторые радиостанции страны в день траура выпускали развлекательные программы.

«В стране что, разные законы для СМИ? Предлагаю Министерству культуры опубликовать название тех радиостанций, которые позволили подобное, и вынести им выговор», - предложил Омурбек Бабанов.