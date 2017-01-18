По проданному имуществу Максима Бакиева депутаты предлагают создать комиссию

Депутаты парламента предлагают создать комиссию по расследованию фактов продажи имущества экс-главы Центрального агентства по развитию и инвестициям (ЦАРИИ) Максима Бакиева, его заместителя Алексея Елисеева и бывшего руководителя ОАО «Дастан» Алексея Ширшова. Об этом, в частности, заявил депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.

По его словам, на имущество Максима Бакиева наложен арест, включая и земельный участок на улице Скрябина площадью 1 гектар , но позже его продали. «На основании чего был снят арест? Имеются и другие подобные случаи», - сказал Канатбек Исаев.