По проданному имуществу Максима Бакиева депутаты предлагают создать комиссию

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Депутаты парламента предлагают создать комиссию по расследованию фактов продажи имущества экс-главы Центрального агентства по развитию и инвестициям (ЦАРИИ) Максима Бакиева, его заместителя Алексея Елисеева и бывшего руководителя ОАО «Дастан» Алексея Ширшова. Об этом, в частности, заявил депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.
По его словам, на имущество Максима Бакиева наложен арест, включая и земельный участок на улице Скрябина площадью
URL: http://www.24.kg/vlast/43422/