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По проданному имуществу Максима Бакиева депутаты предлагают создать комиссию

18/01/17 10:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутаты парламента предлагают создать комиссию по расследованию фактов продажи имущества экс-главы Центрального агентства по развитию и инвестициям (ЦАРИИ) Максима Бакиева, его заместителя Алексея Елисеева и бывшего руководителя ОАО «Дастан» Алексея Ширшова. Об этом, в частности, заявил депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.

 

По его словам, на имущество Максима Бакиева наложен арест, включая и земельный участок на улице Скрябина площадью 1 гектар, но позже его продали. «На основании чего был снят арест? Имеются и другие подобные случаи», - сказал Канатбек Исаев.

URL: http://www.24.kg/vlast/43422/

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