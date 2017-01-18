Дастанбек Джумабеков ушел с поста зампредседателя комитета по аграрной политике

Депутат ЖК от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков ушел с поста заместителя председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Сегодня на заседании парламента его заявление зачитал торага Чыныбай Турсунбеков.

Согласно документу, в связи с созданием в ноябре 2016 года коалиции большинства, куда вошла и фракция «Кыргызстан», сопартиец Джумабекова Айтмамат Назаров назначен главой данного комитета, заместители же глав комитетов должны назначаться от оппозиции.

Но по заявлению Дастанбека Джумабекова он остается в составе комитета.