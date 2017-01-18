RSS
facebookfacebookgoogale+
Пиротехника: пока гром не грянул
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 16:43
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Дастанбек Джумабеков ушел с поста зампредседателя комитета по аграрной политике

18/01/17 11:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат ЖК от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков ушел с поста заместителя председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

 

Сегодня на заседании парламента его заявление зачитал торага Чыныбай Турсунбеков.

 

Согласно документу, в связи с созданием в ноябре 2016 года коалиции большинства, куда вошла и фракция «Кыргызстан», сопартиец Джумабекова Айтмамат Назаров назначен главой данного комитета, заместители же глав комитетов должны назначаться от оппозиции.

 

Но по заявлению Дастанбека Джумабекова он остается в составе комитета.

URL: http://www.24.kg/vlast/43431/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ