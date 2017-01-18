Дастанбек Джумабеков ушел с поста зампредседателя комитета по аграрной политике

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Депутат ЖК от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков ушел с поста заместителя председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.
Сегодня на заседании парламента его заявление зачитал торага Чыныбай Турсунбеков.
Согласно документу, в связи с созданием в ноябре 2016 года коалиции большинства, куда вошла и фракция «Кыргызстан», сопартиец Джумабекова Айтмамат Назаров назначен главой данного комитета, заместители же глав комитетов должны назначаться от оппозиции.
Но по заявлению Дастанбека Джумабекова он остается в составе комитета.
URL: http://www.24.kg/vlast/43431/