Аида Салянова предлагает выплатить пострадавшим от крушения «Боинга-747» по миллиону сомов

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Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова предлагает выплатить пострадавшим в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» по миллиону сомов.
По ее словам, правительству за предложенную им сумму в 70 тысяч сомов должно быть стыдно. «Считаю, что и одного миллиона мало. В результате катастрофы погибли целые семьи. Предлагаю выплатить по одному миллиону сомов», - предложила Аида Салянова.
Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с тем, что глава кабмина в настоящее время работает в составе комиссии по расследованию ЧП. Депутаты проголосовали за снятие вопроса.
URL: http://www.24.kg/vlast/43438/