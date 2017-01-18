Аида Салянова предлагает выплатить пострадавшим от крушения «Боинга-747» по миллиону сомов

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова предлагает выплатить пострадавшим в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» по миллиону сомов.

По ее словам, правительству за предложенную им сумму в 70 тысяч сомов должно быть стыдно. «Считаю, что и одного миллиона мало. В результате катастрофы погибли целые семьи. Предлагаю выплатить по одному миллиону сомов», - предложила Аида Салянова.

Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с тем, что глава кабмина в настоящее время работает в составе комиссии по расследованию ЧП. Депутаты проголосовали за снятие вопроса.