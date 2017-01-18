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Аида Салянова предлагает выплатить пострадавшим от крушения «Боинга-747» по миллиону сомов

18/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова предлагает выплатить пострадавшим в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» по миллиону сомов.

 

По ее словам, правительству за предложенную им сумму в 70 тысяч сомов должно быть стыдно. «Считаю, что и одного миллиона мало. В результате катастрофы погибли целые семьи. Предлагаю выплатить по одному миллиону сомов», - предложила Аида Салянова.

 

Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с тем, что глава кабмина в настоящее время работает в составе комиссии по расследованию ЧП. Депутаты проголосовали за снятие вопроса.

URL: http://www.24.kg/vlast/43438/

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