Вокруг Иссык-Куля построят туалеты

Вокруг озера Иссык-Куль построят туалеты. Об этом сегодня на заседании парламента сказал министр культуры Тугелбай Казаков.

По его словам, вопрос этот достаточно важный, так как туризм начинается именно с таких вещей.

«На сегодня имеется соглашение с Всемирным банком о выделении средств на строительство уборных. Помимо туалетов там будут предусмотрены и зоны отдыха, и отделы, где будут продаваться сувениры», - сообщил глава Минкультуры.