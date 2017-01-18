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Вокруг Иссык-Куля построят туалеты

18/01/17 15:35, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Вокруг озера Иссык-Куль построят туалеты. Об этом сегодня на заседании парламента сказал министр культуры Тугелбай  Казаков.

 

По его словам, вопрос этот достаточно важный, так как туризм начинается именно с таких вещей.

 

«На сегодня имеется соглашение с Всемирным банком о выделении средств на строительство уборных. Помимо туалетов там будут предусмотрены и зоны отдыха, и отделы, где будут продаваться сувениры», - сообщил глава Минкультуры.

URL: http://www.24.kg/vlast/43458/

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