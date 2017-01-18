Вокруг Иссык-Куля построят туалеты

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Вокруг озера Иссык-Куль построят туалеты. Об этом сегодня на заседании парламента сказал министр культуры Тугелбай Казаков.
По его словам, вопрос этот достаточно важный, так как туризм начинается именно с таких вещей.
«На сегодня имеется соглашение с Всемирным банком о выделении средств на строительство уборных. Помимо туалетов там будут предусмотрены и зоны отдыха, и отделы, где будут продаваться сувениры», - сообщил глава Минкультуры.
URL: http://www.24.kg/vlast/43458/