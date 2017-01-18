Поправки об аренде участков в парках депутаты парламента не поддержали

Депутаты парламента не поддержали во втором чтении поправки, позволяющие отдавать участки в парках культуры и отдыха в инвестиционную аренду сроком на 15 лет.

Согласно им предлагается прописать, что земли населенных пунктов, представленные во временное пользование, могут передаваться только в аренду с целевым назначением.

«Земли населенных пунктов, предоставленные для парков культуры и отдыха населения, не могут быть переданы под застройку или в субаренду, но могут быть переданы только в срочное (временное) пользование или на основе прозрачных и открытых торгов в инвестиционную аренду сроком до пятнадцати лет для сооружения объектов облегченного типа (детских игровых, развлекательных и спортивных сооружений, объектов) с последующей рекультивацией», - говорится в документе. Одному физическому или юридическому лицу может быть передано в аренду не более 25 процентов от общей площади парка», - сказано в документе.

Также предлагалось арендный договор считать продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении либо о заключении нового договора.

«В исключительных случаях они могли быть предоставлены уполномоченным органом в срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях аренды до пяти или в инвестиционную аренду сроком до пятнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи»,- говорилось в справке-обосновании.

Для обеспечения и удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения на землях общего пользования допускалась организация, проектирование и строительство подземных капитальных сооружений (стоянок, парковок автомобильного транспорта, тоннелей, переходов) с объектами социально-бытового обслуживания населения, а также надземных пешеходных переходов, спортивных, концертных и детских площадок. Пределы сокращения площадей лесопарков, бульваров и скверов при строительстве вышеуказанных объектов допускалось устанавливать решениями местных кенешей.