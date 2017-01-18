RSS
facebookfacebookgoogale+
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 16:42
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Ответственность за повреждение электросетей в парламенте усилили

18/01/17 16:35, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты во втором чтении одобрили усиление ответственности за повреждение электросетей.

 

Согласно справке-обоснованию, сегодня техническая безопасность объектов топливно-энергетического комплекса республики нарушена, так как превышен порог предельно допустимого физического износа основных фондов. За этим следует рост аварий, снижение напряжения сети и систематические отключения потребителей от электроэнергии.

 

«Таким образом, сегодня наряду с проблемой ввода новых мощностей остро стоит задача в части бесперебойной и качественной поставки электрической энергии, также усиления ответственности электроэнергетических предприятий при повреждении кабельных и воздушных линий электропередачи», - говорится в документе.

URL: http://www.24.kg/vlast/43468/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ