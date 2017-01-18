Усилили ответственность за повреждение электросетей в Кыргызстане

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты во втором чтении одобрили усиление ответственности за повреждение электросетей.

Согласно справке-обоснованию, сегодня техническая безопасность объектов топливно-энергетического комплекса республики нарушена, так как превышен порог предельно допустимого физического износа основных фондов. За этим следует рост аварий, снижение напряжения сети и систематические отключения потребителей от электроэнергии.

«Таким образом, сегодня наряду с проблемой ввода новых мощностей остро стоит задача в части бесперебойной и качественной поставки электрической энергии, также усиления ответственности электроэнергетических предприятий при повреждении кабельных и воздушных линий электропередачи», - говорится в документе.