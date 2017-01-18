Комиссию по изучению ситуации в аэропорту «Ош» создали депутаты Жогорку Кенеша

В парламенте Кыргызстана создали комиссию по изучению ситуации, сложившейся 11-13 декабря 2016 года в международном аэропорту «Ош». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Марат Аманкулов.

Ранее нардепы высказали замечания в адрес обслуживающего персонала аэропорта «Ош», не обеспечившего 11-13 декабря 2016 года должное обслуживание пассажиров, вынужденно находившихся в здании аэровокзала из-за задержки авиарейсов.

«В результате задержки рейсов пассажиры продолжительное время находились в аэропорту, при этом их не обеспечили минимальным рационом питания и напитков. Более того, отсутствуют комфортные условия в комнате матери и ребенка», - сообщала депутат Айнуру Алтыбаева.

Тогда министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что с 9 по 12 декабря 2016 года в аэропорту Оша наблюдались неблагоприятные погодные условия, вследствие чего отменили и задержали прилеты и вылеты лайнеров. С 13 декабря аэропорт начал работать в штатном режиме.