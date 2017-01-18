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Алмазбек Атамбаев: Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном укрепляются

18/01/17 17:44, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Алмазбек Атамбаев с удовлетворением отметил «положительную динамику обоюдной поддержки мер по укреплению отношений дружбы и добрососедства» между КР и Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с заместителем премьер-министра РУз Адхамом Икрамовым.

 

Как сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства, Адхам Икрамов рассказал Алмазбеку Атамбаеву о совместной работе, проводимой правительственными делегациями стран по согласованию позиций в вопросах делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.

 

Договоренность усилить это направление достигнута по итогам переговоров между Алмазбеком Атамбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

 

На встрече также обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества в наиболее приоритетных сферах, отметили в пресс-службе президента.

URL: http://www.24.kg/vlast/43473/

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