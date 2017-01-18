Создана депутатская комиссия по расследованию продажи имущества Максима Бакиева

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Депутаты парламента Кыргызстана единогласно поддержали создание временной депутатской комиссии по расследованию фактов продажи имущества Максима Бакиева и его приближенных. Решение принято на заседании Жогорку Кенеша.
Речь о продаже участка по улице Скрябина, 45А площадью более одного гектара и другого имущества экс-главы Центрального агентства по развитию и инвестициям (ЦАРИИ) Максима Бакиева, его заместителя Алексея Елисеева и бывшего руководителя ОАО «Дастан» Алексея Ширшова.
Инициатором создания комиссии стал депутат Канатбек Исаев.
URL: http://www.24.kg/vlast/43474/