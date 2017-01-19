Аида Исмаилова: Идут закулисные игры вокруг назначения главы Департамента лекарств

«Вокруг назначения нового главы Департамента лекарственного обеспечения и медтехники (ДЛОиМТ) идут активные закулисные игры», - заявила сегодня в парламенте депутат Аида Исмаилова.

«Лекарства в настоящее время в широком распространении на Ошском рынке, они продаются через Интернет. Неизвестно, чем занимается департамент. В кулуарах ведутся активные игры по поводу назначения на пост руководителя ДЛО. Количество желающих занять этот пост уже достигло около 10 человек и, возможно, при поддержке фармакологических компаний», - сказала она.

Нардеп предложила объявить открытый конкурс с привлечением общественности, депутатов и представителей правительства. «До нас доходит информация о том, что на этой неделе уже назначат главу. Кроме того, нужно забрать часть функций у департамента и передать Минздраву. А за ДЛО оставить только два направления - регистрацию лекарств и оценку соответствия препаратов», - добавила она.

Напомним, прежнего главу Рустама Курманова уволили. По данным Генеральной прокуратуры, он нанес государству ущерб в 945 тысяч 474 сома. Уголовное дело по обвинению его в совершении преступления по статье 304 (злоупотребление служебным положением) УК КР направлено в Октябрьский районный суд.