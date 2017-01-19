Крушение «Боинга-747». Депутаты озаботились ужасными условиями в морге

«В Кыргызстане нет уважения ни к мертвым, ни к живым, работающим в Республиканском центре судмедэкспертизы», - заявила сегодня в парламенте депутат Ирина Карамушкина.

Она выехала на место и посмотрела, в какой ситуации находится морг.

«В течение 20 лет никакое правительство вообще не обращало внимания на состояние морга. Оснащение старое и не выдерживает. Как оказалось, здания морга у нас нет, его арендуют у Медакадемии. Госэкотехинспекция ни разу не посещала подвалы здания, которые могут рухнуть при землетрясении. Капремонт не проводился с 1987 года, лаборатория оборудована аппаратами 1974 года. Стыдно говорить об этом!» - возмутилась Ирина Карамушкина.

«Молодые специалисты не идут туда работать. Лаборантка получает 6 тысяч сомов в месяц со всеми надбавками. Там работает женщина в возрасте 80 лет. Ее держат, чтобы хоть как-то шла работа. В регионах состояние еще хуже, чем в фильмах ужасов», - добавила она.

Ирина Карамушкина отметила, что вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова тоже выезжала в морг, но в подвалы не спускалась, потому что такое «долго не забудешь».