В ЖК выясняют, кто из депутатов звонил и требовал молчать о проблемах морга

Министра здравоохранения Кыргызстана просят назвать, кто из депутатов звонил в ведомство и требовал не говорить о проблемах морга. Вопрос сегодня на заседании парламента задала депутат Альфия Самигуллина.

Она отметила, что в СМИ после крушения самолета появилась информация о проблемах Республиканского центра судмедэкспертизы, после чего нардепы якобы позвонили в министерство и отчитали за эту информацию, поскольку «это вредит репутации и имиджу страны» и «не нужно было об этом говорить в такой печальный момент».

«Ни один депутат не будет против того, чтобы навести порядок в этой сфере. И если состояние морга требует вложения и финансов, надо решать этот вопрос. Нет и аппарата для генетической экспертизы. На маленькую зарплату не каждый пойдет на такую работу. Психологически и морально не все выдержат», - сказала Альфия Самигуллина.

«Медработники республиканского центра четко сработали, слаженно. Судмедэксперты всегда на передовых позициях в любой катастрофе. Дайте информацию, сколько нужно денег на ремонт, сколько сотрудников там не хватает, - обратилась нардеп к представителю правительства в ЖК. - И чтобы министр дал ответ, кто из депутатов звонил и требовал закрыть этот вопрос».

Напомним, во время опознания тел у сотрудников морга возникли проблемы с перчатками, халатами, калошами, а также бумагой и заправкой картриджей.